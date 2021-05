Maurizio Costanzo su Diletta Leotta | Dovrebbe staccare dai social

Advertising

Costanzo : Grandi ospiti, tanti temi di attualità, divertimento e musica! ? Se vi siete persi o volete rivedere tutte le punta… - Costanzo : Da oggi lunedì 3 maggio parte la nuova avventura radiofonica di Maurizio Costanzo che insieme a @carlottaquadri con… - SusyMely1 : RT @SusyMely1: E se lo dice Maurizio - Rosi21303554 : RT @Costanzo: Grandi ospiti, tanti temi di attualità, divertimento e musica! ? Se vi siete persi o volete rivedere tutte le puntate dell'ul… - BlackDuchesse : @sissssina Ha più feeling con lui che con Maurizio Costanzo -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

Dopo Barbara d'Urso ancheha deciso di "rimproverare" Diletta Leotta dopo il suo sfogo contro il gossip e la smodata ricerca della privacy in merito alla storia con Can Yaman .bacchetta Diletta ...E' anche uno degli ospiti di punta delShow.Diletta Leotta resta chiacchieratissima nel mondo del web e non solo. Una nuova frecciata arriva da Maurizio Costanzo. Le sue dichiarazioni ...Felicissima sera 'il meglio di" in onda oggi 6 maggio, con una puntata speciale: da Maria De Filippi a Francesco Totti, tutti gli ospiti di Pio e Amedeo.