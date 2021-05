LIVE Berrettini-Garin 0-1, Masters1000 Madrid in DIRETTA: break del cileno in avvio! (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ace del romano. 15-0 Risposta lunga di Garin. 1-1 CONTRObreak Berrettini! Bravissimo l’azzurro a muovere il sudamericano con il diritto. 30-40 Ottima prima del cileno. 15-40 DUE PALLE break Berrettini! Lungo il diritto di Garin in uscita dal servizio. 15-30 Risposta aggressiva del #10 al mondo che chiude con il diritto a sventaglio. 15-15 Ottimo diritto in allungo dell’azzurro. 15-0 CHE PUNTO DI Garin!!!! Berrettini domina lo scambio con il diritto, chiama a rete il cileno, lo ricaccia indietro con un lob ma l’azzurro non chiude con lo smash e viene passato. 0-1 break Garin! Servizio e diritto dell’azzurro ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ace del romano. 15-0 Risposta lunga di. 1-1 CONTRO! Bravissimo l’azzurro a muovere il sudamericano con il diritto. 30-40 Ottima prima del. 15-40 DUE PALLE! Lungo il diritto diin uscita dal servizio. 15-30 Risposta aggressiva del #10 al mondo che chiude con il diritto a sventaglio. 15-15 Ottimo diritto in allungo dell’azzurro. 15-0 CHE PUNTO DI!!!!domina lo scambio con il diritto, chiama a rete il, lo ricaccia indietro con un lob ma l’azzurro non chiude con lo smash e viene passato. 0-1! Servizio e diritto dell’azzurro ...

