Lega | Bordoni | ancora tutto fermo per cantierizzazione Ponte della Scafa

Roma – "Continua l'odissea del Ponte della Scafa a seguito di lavori che appaiono interminabili e dietro cui aleggia lo spettro di permessi illegittimi come denunciato recentemente anche dal Codacons." "Enormi i disagi sulla circolazione in particolare per andare da Fiumicino-Isola Sacra a Ostia (e viceversa), meno male che Uffici comunali, sollecitati sulla questione, avevano fornito ampie rassicurazioni sulla puntuale esecuzione dei lavori gia' a fine 2018". Cosi' il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. Bordoni poi aggiunge: "Chiediamo interventi immediati da parte del Comune di Roma, presentero' una interrogazione per conoscere i motivi che determinano questo stallo e chiedero' una Commissione Mobilita' Lavori Pubblici per capire tempi e modi di ...

