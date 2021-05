Juventus | Zidane è il pallino di Agnelli E spunta una penale

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 maggio 2021)potrebbe dire addio al Real Madrid dopo l’ennesima stagione positiva. Il suo contratto scade nel 2022 eha un debole per lui Tuttosport questa mattina avanza concretamente la candidatura di Zinedineper la panchina della. Il tecnico del Real Madrid ha un contratto con la Casa Blanca fino al 2022 ma potrebbe liberarsi agevolmente grazie a una. Il vero scoglio è rappresentato dall’ingaggio faraonico: 12 milioni più 3 di bonus; troppo alto per gli standard della Continassa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Ma Zizou è ildi Andrea(è stato vicino alla Juve anche nel recente passato) e dei tifosi bianconeri. Per lui che dopo il Chelsea ha glissato sul futuro si ...