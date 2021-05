Giulia Salemi | splendido gesto dopo la morte della giovanissima Luana D’Orazio | pioggia di complimenti

(Di venerdì 7 maggio 2021) A distanza di pochissimi giorni dalladiha compiuto unda brividi: cosa ha fatto. Un vero e proprioda applausi, quello compiuto da. Di cui, tra l’altro, non ha affatto potuto fare a meno di aggiornare i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo? Ve lo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MediasetPlay : Cecilia su Giulia Salemi: “Amica amica...” ?????? #IlPuntoZ - MediasetPlay : #SalottoSalemi è lo show tutto al femminile condotto da Giulia Salemi: confessioni tra amiche, chicche di make-up..… - fanpage : La storia di Fariba Tehrani: “Quando cadi pulisci il sangue e vai avanti”, #giuliasalemi in lacrime all'#isola - Overthi87316312 : RT @CheDonnait: E poi c'è @GiuliaSalemi93 che insegna a fare un buon uso dei social nel 2021. Prendete esempio! #prelemi - luceecenere_ : RT @CheDonnait: E poi c'è @GiuliaSalemi93 che insegna a fare un buon uso dei social nel 2021. Prendete esempio! #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Tra i tanti che si sono spesi per Luana, ancheche giorni fa le ha dedicato un post per ricordarla. La compagna di Pierpaolo Pretelli è venuta a conoscenza che la ragazza era anche una ...Cecilia Rodriguez è recentemente finita al centro di una bufera mediatica dopo essere stata ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z. Il discorso si è subito incentrato sull'ex gieffina, che la sorella minore di Belen ha ritrovato negli studi dell'Isola dei Famosi qualche giorno fa. Le due hanno in comune l'ex fidanzato Francesco Monte , pertanto Tommaso ha domandato a ...Andrea Iannone, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: cosa sta succedendo? Facciamo chiarezza dopo le parole della sorella di Belen a Il Punto Z.Giulia Salemi, Jeremias Rodriguez e Cecilia: cosa sta succedendo tra la bella Giulia e l'intera famiglia di Belen? Ecco la verità!