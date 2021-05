Caso Cucchi: due carabinieri condannati a 13 anni in Appello (Di venerdì 7 maggio 2021) Arriva il verdetto dei giudici della Corte d’Appello di Roma sul Caso Cucchi. La condanna è di 13 anni di carcere per i due carabinieri processati per omicidio preterintenzionale dopo aver picchiato a morte Stefano Cucchi. Come si era svolto il Caso La morte di Stefano Cucchi avviene il 22 ottobre del 2009, nell’ospedale Pertini di Roma, mentre si trovava in custodia cautelare. La vicenda comincia il 15 ottobre, quando Stefano viene arrestato dopo essere stato fermato dai carabinieri perché aveva indosso delle dosi di droga. Quello è stato l’inizio di una complessa vicenda giudiziaria e una lunga ricerca alla verità, portata avanti soprattutto dalla sorella Ilaria. Dopo che il primo processo si è chiuso con un nulla di fatto, è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Arriva il verdetto dei giudici della Corte d’di Roma sul. La condanna è di 13di carcere per i dueprocessati per omicidio preterintenzionale dopo aver picchiato a morte Stefano. Come si era svolto ilLa morte di Stefanoavviene il 22 ottobre del 2009, nell’ospedale Pertini di Roma, mentre si trovava in custodia cautelare. La vicenda comincia il 15 ottobre, quando Stefano viene arrestato dopo essere stato fermato daiperché aveva indosso delle dosi di droga. Quello è stato l’inizio di una complessa vicenda giudiziaria e una lunga ricerca alla verità, portata avanti soprattutto dalla sorella Ilaria. Dopo che il primo processo si è chiuso con un nulla di fatto, è ...

