Inter, Superlega: accordo con la Uefa per sanzioni minime (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 maggio 2021 " Mentre in Lega è stata varata una sorta di 'elite' per la Coppa Italia , la nuova competizione coinvolgerà solo le squadre di A e B, la vicenda Superlega europea tiene ancora ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 maggio 2021 " Mentre in Lega è stata varata una sorta di 'elite' per la Coppa Italia , la nuova competizione coinvolgerà solo le squadre di A e B, la vicendaeuropea tiene ancora ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Bene il Presidente #Infantino oggi che si è espresso contro le sanzioni, il populismo e l'apertura alle nuove idee.… - Emanuel70123144 : RT @mirkonicolino: (#SkySport) Tutti i club della #SuperLega subiranno una sanzione pecuniaria che sarà stabilita con delle 'trattative'. #… - Domenico1oo777 : RT @JuveReTweet: Prima #Cairo chiede sanzioni per Juve, Inter e Milan per la Superlega, poi è tra gli artefici della Coppa Italia per le so… - marziani52 : Sky – Superlega, UEFA multa tutti i 12 club: Inter e Milan trattano, Juve rischia - fcinter1908… - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ?? | NON ci saranno possibilità di esclusioni dalle competizioni europee, le proprietà si sono prontamente cautelate affi… -