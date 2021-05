Legends of Runeterra: arrivano i Custodi dell’Antico (Di mercoledì 5 maggio 2021) Preparatevi a scegliere il vostro destino nella nuova espansione di Legends of Runeterra, Custodi dell’Antico! Quest’espansione introduce una nuova parola chiave, Danza delle lame, che può volgere a vostro favore le sorti dello scontro in qualunque momento, anche senza un gettone d’attacco. Custodi dell’Antico aggiunge 42 carte collezionabili, inclusi tre nuovi campioni: Zilean, Malphite e Irelia. Questo e Leggi su insidethegame.home.blog (Di mercoledì 5 maggio 2021) Preparatevi a scegliere il vostro destino nella nuova espansione diof! Quest’espansione introduce una nuova parola chiave, Danza delle lame, che può volgere a vostro favore le sorti dello scontro in qualunque momento, anche senza un gettone d’attacco.aggiunge 42 carte collezionabili, inclusi tre nuovi campioni: Zilean, Malphite e Irelia. Questo e

