Il Green Pass per salvare l'estate 2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'Italia anticipa l'Europa e lancia il suo Green Pass. Dal 15 maggio chi entra in Italia per turismo non avrà più necessità di fare la quarantena se dotato del Green Pass. La carta verde annunciata dall'Europa, invece, entrerà in vigore nella seconda metà di giugno. Il Governo italiano anticipa così l'Unione Europea per salvare l'estate 2021. "È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia. Non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo", ha dichiarato il premier Mario Draghi ai ministri del Turismo del G20.La strategia dell'esecutivo italiano è chiara: tornare a puntare sul turismo anche dall'estero. l'estate scorsa con i vaccini ancora non pronti, il Governo lanciò il "Bonus vacanze", per provare a tamponare la scarsa presenza di turisti stranieri.

