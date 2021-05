Il comitato olimpico non rinuncia ai Giochi, ma i giapponesi non li vogliono più (Di mercoledì 5 maggio 2021) «Vaccineremo a brevissimo gli atleti che devono andare alle Olimpiadi, perché questo è un segno dell’Italia che riparte». Le parole del commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, pronunciate a margine dell’inaugurazione di un nuovo centro vaccinale a Roma, sono un segnale di speranza e di ottimismo, soprattutto per gli atleti che hanno già vissuto un rinvio delle Olimpiadi e adesso aspettano solo di completare la preparazione e volare a Tokyo. I Giochi che inizieranno il 23 luglio nella capitale del Giappone saranno certamente unici, singolari, diversi da tutti quelli del passato. Ci saranno misure di sicurezza straordinarie, gli eventi non saranno aperte al pubblico proveniente da altri Paesi e probabilmente si passerà per un giro di vaccini per tutti gli atleti coinvolti: il Cio stima che circa il 60% dei 10mila atleti non ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 maggio 2021) «Vaccineremo a brevissimo gli atleti che devono andare alle Olimpiadi, perché questo è un segno dell’Italia che riparte». Le parole del commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, pronunciate a margine dell’inaugurazione di un nuovo centro vaccinale a Roma, sono un segnale di speranza e di ottimismo, soprattutto per gli atleti che hanno già vissuto un rinvio delle Olimpiadi e adesso aspettano solo di completare la preparazione e volare a Tokyo. Iche inizieranno il 23 luglio nella capitale del Giappone saranno certamente unici, singolari, diversi da tutti quelli del passato. Ci saranno misure di sicurezza straordinarie, gli eventi non saranno aperte al pubblico proveniente da altri Paesi e probabilmente si passerà per un giro di vaccini per tutti gli atleti coinvolti: il Cio stima che circa il 60% dei 10mila atleti non ...

