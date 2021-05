Bimbo cade in una botola dell'Enel vicino la Torre Leone di Librino (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Sunia di Catania segnala 'il gravissimo episodio accaduto oggi alla 'Torre Leone' di Librino'. Un bambino è infatti caduto dentro una botola dell' Enel coperta in modo precario ed improvvisato. '... Leggi su cataniatoday (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Sunia di Catania segnala 'il gravissimo episodio accaduto oggi alla '' di'. Un bambino è infatti caduto dentro unacoperta in modo precario ed improvvisato. '...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Sassari, bimbo di 18 mesi cade in pozza d'acqua: muore in ospedale #sassari - Today_it : Sfugge ai genitori e cade in una pozza d'acqua: morto bimbo di un anno e mezzo - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Sassari, bimbo di 18 mesi cade in pozza d'acqua: muore in ospedale #sassari - MediasetTgcom24 : Sassari, bimbo di 18 mesi cade in pozza d'acqua: muore in ospedale #sassari - Today_it : Sfugge ai genitori e cade in una pozza d'acqua: bimbo di un anno in gravi condizioni -