Reggio Calabria, incontro con lo stilista Gai Mattiolo (Di martedì 4 maggio 2021) Reggio Calabria, nell'ambito del "Laboratorio dello Stretto" dell'Accademia di Belle Arti. Percorsi di storia della moda" incontro con lo stilista Gai Mattiolo Mercoledì 5 maggio, la Scuola di progettazione della moda dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, coordinata dal prof. Pasquale Lettieri, sarà onorata di ospitare il fashion designer di fama internazionale Gai Mattiolo. L'incontro si terrà a partire dalle ore 10.00, nell'aula virtuale dell'Istituzione di alta formazione artistica, diretta da Maria Daniela Maisano. Dopo gli incontri con Gianni Molaro, Mario Boselli, Santo Versace, Mauro Adami, Mariella Gennarino, Regina Schrecker, i Percorsi di storia della moda continuano con l'enfant prodige della moda italiana.

