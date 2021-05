L’infettivologo Andreoni sdogana Astrazeneca per gli under 60 con un “ma”: magari non alle donne (Di martedì 4 maggio 2021) Vaccini, L’infettivologo Massimo Andreoni ad Agorà su Raitre sdogana Astrazeneca per gli under 60 con un “ma”: magari non alle donne. E sempre partendo da un presupposto basilare: vaccinare il più possibile, anche con interventi last minute a tutti. E allora, Astrazeneca sì, ma con dei paletti. È questo il pensiero espresso dal direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. Il quale, ospite ad Agorà su Raitre, non ha dubbi sull’approccio riveduto e corretto al siero anglo-svedese e suggerisce: «Se si entrasse nell’ordine delle idee di vaccinare contro Covid-19 con Astrazeneca anche sotto i 60 anni, e io non sarei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) Vaccini,Massimoad Agorà su Raitreper gli60 con un “ma”:non. E sempre partendo da un presupposto basilare: vaccinare il più possibile, anche con interventi last minute a tutti. E allora,sì, ma con dei paletti. È questo il pensiero espresso dal direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. Il quale, ospite ad Agorà su Raitre, non ha dubbi sull’approccio riveduto e corretto al siero anglo-svedese e suggerisce: «Se si entrasse nell’ordine delle idee di vaccinare contro Covid-19 conanche sotto i 60 anni, e io non sarei ...

