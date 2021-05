Basket: Nba, Utah batte San Antonio e torna in vetta a Est (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - tornano in vetta alla Western Conference i Jazz (47-18), che controllano per 48 minuti la sfida contro gli Spurs (31-33) e vincono 110 a 99 nonostante l'assenza di Donovan Mitchell. Utah trascinata da Bojan Bogdanovic (25 punti con 10/17 al tiro) e da Rudy Gobert con 24 punti e 15 rimbalzi. A San Antonio non bastano i 22 punti di DeMar DeRozan (10/17 al tiro con 6 assist), i 15 di Dejounte Murray e i 17 in uscita dalla panchina di Rudy Gay. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) -no inalla Western Conference i Jazz (47-18), che controllano per 48 minuti la sfida contro gli Spurs (31-33) e vincono 110 a 99 nonostante l'assenza di Donovan Mitchell.trascinata da Bojan Bogdanovic (25 punti con 10/17 al tiro) e da Rudy Gobert con 24 punti e 15 rimbalzi. A Sannon bastano i 22 punti di DeMar DeRozan (10/17 al tiro con 6 assist), i 15 di Dejounte Murray e i 17 in uscita dalla panchina di Rudy Gay.

TV7Benevento : Basket: Nba, Utah batte San Antonio e torna in vetta a Est... - Nikybo85 : @dottzoidberg @Queenie_Boy Beh tutto il basket che vuoi...non mi pare vi sia l'Nba.... - periodicodaily : Dennis Schroder: fuori due settimane #DennisSchroder #basket #nba #lakers - giornaleradiofm : Basket: Nba; Gallinari show in vittoria Atlanta su Portland: (ANSA) - ROMA, 04 MAG - Un Danilo Gallinari in grande… - RaiSport : #Nba #Gallinari trascina Atlanta al successo, ok Golden State e Lakers Leggi la news?? -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba Basket: Nba; Gallinari show in vittoria Atlanta su Portland ... solo 14 punti per il lungo di Portland, ma sufficienti per diventare, con 27.318 punti totali, il decimo bomber di sempre nella storia della Nba, superando Elvin Hayes. Prossimi obbiettivi Moses ...

Gallinari trascina Atlanta al successo, ok Golden State e Lakers Un Danilo Gallinari in grande spolvero e più che mai decisivo trascina Atlanta alla vittoria nella notte italiana della regular - season dell'Nba. La 32enne ala di Sant'Angelo Lodigiano firma nel secondo tempo 21 dei suoi 28 punti complessivi, permettendo agli Hawks di mettere al tappeto i Portland Trail Blazers per 123 - 114 di fronte agli ...

Sky Sport NBA, le prossime partite in diretta Basketinside Basket: Nba, Utah batte San Antonio e torna in vetta a Est Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Tornano in vetta alla Western Conference i Jazz (47-18), che controllano per 48 minuti la sfida contro gli Spurs (31-33) e vincono 110 a 99 nonostante l’assenza di Donovan ...

MERCATO NBA - Rosas anticipa l'arrivo di Leandro Bolmaro a Minneapolis? Gersson Rosas, presidente dei Minnesota Timberwolves, ha anticipato l'arrivo di Leandro Bolmaro nella prossima stagione. Nonostante non ci siano ancora accordi tra le due parti, Rosas ha ...

... solo 14 punti per il lungo di Portland, ma sufficienti per diventare, con 27.318 punti totali, il decimo bomber di sempre nella storia della, superando Elvin Hayes. Prossimi obbiettivi Moses ...Un Danilo Gallinari in grande spolvero e più che mai decisivo trascina Atlanta alla vittoria nella notte italiana della regular - season dell'. La 32enne ala di Sant'Angelo Lodigiano firma nel secondo tempo 21 dei suoi 28 punti complessivi, permettendo agli Hawks di mettere al tappeto i Portland Trail Blazers per 123 - 114 di fronte agli ...Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Tornano in vetta alla Western Conference i Jazz (47-18), che controllano per 48 minuti la sfida contro gli Spurs (31-33) e vincono 110 a 99 nonostante l’assenza di Donovan ...Gersson Rosas, presidente dei Minnesota Timberwolves, ha anticipato l'arrivo di Leandro Bolmaro nella prossima stagione. Nonostante non ci siano ancora accordi tra le due parti, Rosas ha ...