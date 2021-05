Un libro racconta per immagini gli ospedali 'travolti' dalla pandemia (Di lunedì 3 maggio 2021) AGI - Una storia corale fatta di persone, emozioni, dolore e sofferenza, ma anche collaborazione, coraggio, amicizia e lavoro. Si intitola “Covid 19 – L'ospedale in tempo di pandemia” il libro fotografico di Lella Beretta, artista dell'obiettivo vercellese ma affermata anche a livello nazionale, che ha raccontato per immagini la storia di pazienti, medici e infermieri negli ospedali Covid di Vercelli e di Borgosesia. Il volume è già un successo: a pochi giorni dal lancio è nei primi posti della classifica di vendita sui principali store on line nella categoria dei libri fotografici. “E' uno dei pochi libri fotografici a documentare così ampiamente le fasi più salienti della pandemia, con foto scattate all'interno di due ospedali”, spiega all'Agi Lella Beretta. Le ... Leggi su agi (Di lunedì 3 maggio 2021) AGI - Una storia corale fatta di persone, emozioni, dolore e sofferenza, ma anche collaborazione, coraggio, amicizia e lavoro. Si intitola “Covid 19 – L'ospedale in tempo di” ilfotografico di Lella Beretta, artista dell'obiettivo vercellese ma affermata anche a livello nazionale, che hato perla storia di pazienti, medici e infermieri negliCovid di Vercelli e di Borgosesia. Il volume è già un successo: a pochi giorni dal lancio è nei primi posti della classifica di vendita sui principali store on line nella categoria dei libri fotografici. “E' uno dei pochi libri fotografici a documentare così ampiamente le fasi più salienti della, con foto scattate all'interno di due”, spiega all'Agi Lella Beretta. Le ...

