Programmi TV di stasera, lunedì 3 maggio 2021. Su Rai2 c’è «Il vegetale» Fabio Rovazzi (Di lunedì 3 maggio 2021) Fabio Rovazzi - Il vegetale Rai1, ore 21.25: Chiamami Ancora Amore Prima puntata 1×01 La festa: Anna ha deciso di lasciare Enrico. Dopo undici anni di matrimonio fa le valigie per andarsene, ma lo fa nel giorno sbagliato. Perché proprio quel giorno Enrico le ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno appena trascorso. Anna accetta di partecipare alla festa, trattenuta ancora una sera nella sua vita, per non umiliare suo marito e per non ferire il figlio Pietro, che la aspetta. Le sorprese in quella serata saranno molte e Anna dovrà decidere se andare o restare. 1×02 Il dilemma: Anna ed Enrico ci hanno provato ma non ce l’hanno fatta: il matrimonio si sfalda e loro si accusano a vicenda. Sarà un’assistente sociale a dover stabilire chi dei due meriti la custodia del bambino. È sempre una decisione difficilissima e Rosa ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 maggio 2021)- IlRai1, ore 21.25: Chiamami Ancora Amore Prima puntata 1×01 La festa: Anna ha deciso di lasciare Enrico. Dopo undici anni di matrimonio fa le valigie per andarsene, ma lo fa nel giorno sbagliato. Perché proprio quel giorno Enrico le ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno appena trascorso. Anna accetta di partecipare alla festa, trattenuta ancora una sera nella sua vita, per non umiliare suo marito e per non ferire il figlio Pietro, che la aspetta. Le sorprese in quella serata saranno molte e Anna dovrà decidere se andare o restare. 1×02 Il dilemma: Anna ed Enrico ci hanno provato ma non ce l’hanno fatta: il matrimonio si sfalda e loro si accusano a vicenda. Sarà un’assistente sociale a dover stabilire chi dei due meriti la custodia del bambino. È sempre una decisione difficilissima e Rosa ...

VioletVioletta4 : @matteorenzi Menomale che non mettevate veti su Conte ed il punto non erano le persone ma i programmi. Il Governo è… - Unf_Tweet : - CasilinaNews : Programmi guida TV: film stasera 3 maggio 2021 - 11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 3 Maggio, nei più seguiti canali in chiaro. Fonte: Programmi T… - Lis_LawlietLevi : assurdo comunque come la rai abbia programmi condotti da sua maestà alberto angela o programmi divertenti come stas… -