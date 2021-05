(Di lunedì 3 maggio 2021) Un lutto ha colpito il mondo del cinema, addio a . (screenshot video), uno dei pochi a poter vantare di aver lavorato sia conLee che con il figlio Brandon, si è spento oggi a 74 anni. Californiano di nascita, si è spento a Los Angeles: ha interpretato il personaggio di Genghis Khan in, ruolo che gli diede in quegli anni una notorietà incredibile. Ma la lista di film è davvero lungo. Leggi anche –> Lutto nel cinema francese:il regista Bertrand Tavernierscomparso ha infatti affiancatoin una puntata della serie “Arrivano le spose”, nel 1969; sul suo rapporto con il re del cinema delle arti marziali, ha realizzato e prodotto un documentario. Invece, con il ...

Stiamo parlando di, scomparso all'età di 74 anni. Come detto ci sono diverse informazioni che mancano all'appello, come appunto ciò che ha provocato la morte dell'attore. A comunicarne il ...L'attore statunitense, noto per aver recitato nelle serie tv ' Star Trek', 'A - Team' e 'Kung Fu' , è morto all'età di 74 anni a Los Angeles . L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 24 aprile, è stato dato ...Un lutto ha colpito il mondo del cinema, addio a Nathan Jung, morto l'attore di Star Trek: recitò con Bruce Lee.Nathan Jung è morto all'età di 74 anni. La notizia della scomparsa è stata data dall'amico Timothy Tau. Ecco chi era l'attore americano.