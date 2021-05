Fittipaldi | ' L' inchiesta su Conte nei verbali Amara'

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il vicedirettore di Domani oggi a Omnibus parla delle consultenze dell'ex premier al tempo in cui era ...

vincenzamignogn : RT @La7tv: #omnibus Il vicedirettore di Domani, @emifittipaldi, racconta la sua inchiesta su Conte nell'ambito dei verbali degli interrogat… - La7tv : #omnibus Il vicedirettore di Domani, @emifittipaldi, racconta la sua inchiesta su Conte nell'ambito dei verbali deg… - max_ronchi : LA SECONDA PUNTATA DELL’INCHIESTA DI FITTIPALDI: 'NELL'AFFARE DELL'HOTEL DI LUSSO HA LAVORATO CON. - giuliabottini : RT @_DAGOSPIA_: LA SECONDA PUNTATA DELL’INCHIESTA DI FITTIPALDI: 'NELL'AFFARE DELL'HOTEL DI LUSSO HA LAVORATO CON... - MamolkcsMamol : RT @_DAGOSPIA_: LA SECONDA PUNTATA DELL’INCHIESTA DI FITTIPALDI: 'NELL'AFFARE DELL'HOTEL DI LUSSO HA LAVORATO CON... -

Ultime Notizie dalla rete : Fittipaldi inchiesta

La7

Il vicedirettore di Domani oggi a Omnibus parla delle consultenze dell'ex premier al tempo in cui era ......clamore suscitato ieri dalla primadel quotidiano "Domani" nei confronti del leader in pectore M5s Giuseppe Conte - con relativa replica piccata dell'ex Premier - oggi Emiliano...Seconda inchiesta del "Domani" sugli affari di Giuseppe Conte: “affari con condannati e bancarottieri. Le carte non sono state smentite dall'ex Premier” ...Il quotidiano di Carlo De Benedetti, "Il Domani", attacca l'ex premier Conte sui suoi presunti affari segreti quando era avvocato civilista ...