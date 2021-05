FED, non è (ancora) tempo di Tapering (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Si diradano pian piano i nuvoloni sul futuro dell’economia statunitense, ma è ancora presto per parlare di Tapering. Questo il messaggio ribadito dal Presidente Powell nel corso della conferenza stampa di rito, mettendo così a tacere alcuni voci circolate con una certa insistenza. Probabile che ci voglia un po’ di tempo prima che la soglia di ulteriori progressi sostanziali sia raggiunta e il Tapering possa iniziare. Lo scorso 28 aprile lo statement del FOMC, il Comitato di politica monetaria della banca centrale americana, ha confermato i tassi sui Fed funds ai minimi storici, in un range compreso fra lo zero e lo 0,25%. Reiterato anche il piano di quantitative easing, che proseguirà ad un ritmo di 120 miliardi di dollari al mese , di cui 80 miliardi in Treasuries e circa 40 mniliardi in ABS. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Si diradano pian piano i nuvoloni sul futuro dell’economia statunitense, ma èpresto per parlare di. Questo il messaggio ribadito dal Presidente Powell nel corso della conferenza stampa di rito, mettendo così a tacere alcuni voci circolate con una certa insistenza. Probabile che ci voglia un po’ diprima che la soglia di ulteriori progressi sostanziali sia raggiunta e ilpossa iniziare. Lo scorso 28 aprile lo statement del FOMC, il Comitato di politica monetaria della banca centrale americana, ha confermato i tassi sui Fed funds ai minimi storici, in un range compreso fra lo zero e lo 0,25%. Reiterato anche il piano di quantitative easing, che proseguirà ad un ritmo di 120 miliardi di dollari al mese , di cui 80 miliardi in Treasuries e circa 40 mniliardi in ABS. ...

robsalnitro : @CinicaFame @Sabbath_fed Tu non sei mancino, vero? - Sabbath_fed : @borrillo62 Io ho una tendenza a uniformarmi poco, faccio fatica a identificarmi e a seguire il flusso, questa cosa… - Sabbath_fed : @LiaPomponio @riccardoVeron Che poi sia il caffè che gli alcolici sono degli stimolanti, con effetto sovrapponibile… - Sabbath_fed : @borrillo62 Come me, è una cosa che ha il suo prezzo, non viene spesso apprezzata, ma che riserva soddisfazione e serenità. - Sabbath_fed : @ricciomorbidoso @niun68 @robsalnitro Essere mancini non è il massimo, soprattutto quando scrivi, io faccio ancora… -