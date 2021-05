Emma, dopo l’Arena di Verona nuove date in estate per il Fortuna Live 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) Nei mesi di giugno e luglio 2021 Emma calcherà alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia per rincontrare il suo pubblico e celebrare insieme i suoi primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentando Live i brani del suo ultimo disco di inediti con il tour Fortuna Live 2021 Friends & Partners, in accordo con Arena di Verona Srl, comunica, infatti, che il concerto di Emma fissato per il 6 giugno 2021 è confermato. In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Appena possibile sul sito di Friends & Partners verranno comunicate le divisioni degli spettatori sulle varie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Nei mesi di giugno e lugliocalcherà alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia per rincontrare il suo pubblico e celebrare insieme i suoi primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentandoi brani del suo ultimo disco di inediti con il tourFriends & Partners, in accordo con Arena diSrl, comunica, infatti, che il concerto difissato per il 6 giugnoè confermato. In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Appena possibile sul sito di Friends & Partners verranno comunicate le divisioni degli spettatori sulle varie ...

