Uomini e Donne, un ex tronista è tornato single: l’annuncio sui social (Di domenica 2 maggio 2021) Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati. Ad annunciarlo dal suo profilo Instagram è stato l’ex tronista di Uomini e Donne. La voce era nell’aria da qualche tempo, precisamente dallo scorso dicembre, anche se i diretti interessati all’epoca avevano smentito. Nel frattempo i due si erano spesso mostrati insieme sui social, condividendo con i follower la loro quotidianità. Oggi invece è arrivata la conferma. Peracchi infatti ha voluto rispondere in maniera netta ai fan che gli chiedevano notizie riguardo la sua relazione con la figlia di Eva Henger. Queste le sue parole: Ciao ragazzi, siccome siete un po’ che me lo chiedete e siccome non voglio più parlarne, perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita. Chiuso il ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 2 maggio 2021) Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati. Ad annunciarlo dal suo profilo Instagram è stato l’exdi. La voce era nell’aria da qualche tempo, precisamente dallo scorso dicembre, anche se i diretti interessati all’epoca avevano smentito. Nel frattempo i due si erano spesso mostrati insieme sui, condividendo con i follower la loro quotidianità. Oggi invece è arrivata la conferma. Peracchi infatti ha voluto rispondere in maniera netta ai fan che gli chiedevano notizie riguardo la sua relazione con la figlia di Eva Henger. Queste le sue parole: Ciao ragazzi, siccome siete un po’ che me lo chiedete e siccome non voglio più parlarne, perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita. Chiuso il ...

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - poliziadistato : #1maggio con #calendariopolizia 2021 raccontiamo un’altra parola-simbolo della riforma 121/1981: Donne. Con la smil… - RivistaUndici : Come si costruiscono i giocatori del futuro? Per i formatori dei club italiani non è solo una questione di campo, d… - baiasilente : RT @vitalbaa: “Dove arrivano le donne fanno meglio degli uomini” (@AndreaOrlandosp). Vanno benissimo gli interventi per una effettiva egu… - stefanozana : RT @Eurosport_IT: CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x100 fem… -