Sette gol all’Olimpico: la Lazio si impone per 4-3 sul Genoa, doppio Correa (Di domenica 2 maggio 2021) Gol e spettacolo all’Olimpico di Roma per Lazio-Genoa. La partita la portano a casa i biancocelesti con un 4-3 che ha dato speranza al Genoa di rimontarla fino all’ultimo. La Lazio aveva la partita in mano sul 4-1 fino a dieci minuti dalla fine, ma le reti di Scamacca all’80’ su rigore e di Shomurodov all’81’ l’ha riaperta clamorosamente. I padroni di casa si erano portati in vantaggio con Correa, poi Immobile su rigore aveva sigillato il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa l’autogol di Marusic riapre la partita, ma prima Luis Alberto e poi Correa portando il punteggio sul 4-1. I due gol del Genoa hanno fatto soffrire la squadra di Simone Inzaghi sul finale, ma i tre punti vanno alla Lazio che può continuare la sua lotta per la ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Gol e spettacolodi Roma per. La partita la portano a casa i biancocelesti con un 4-3 che ha dato speranza aldi rimontarla fino all’ultimo. Laaveva la partita in mano sul 4-1 fino a dieci minuti dalla fine, ma le reti di Scamacca all’80’ su rigore e di Shomurodov all’81’ l’ha riaperta clamorosamente. I padroni di casa si erano portati in vantaggio con, poi Immobile su rigore aveva sigillato il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa l’autogol di Marusic riapre la partita, ma prima Luis Alberto e poiportando il punteggio sul 4-1. I due gol delhanno fatto soffrire la squadra di Simone Inzaghi sul finale, ma i tre punti vanno allache può continuare la sua lotta per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Sette gol Sassuolo - Atalanta LIVE alle 15 Duván Zapata ha realizzato più gol al Sassuolo rispetto ad ogni altra avversaria in Serie A (nove), tra cui sette nelle ultime cinque sfide; è il primo giocatore dell'Atalanta capace di andare a ...

Diretta Udinese Juventus/ Streaming video tv: Pirlo deve vincere (Serie A) Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: si gioca Lazio Genoa! Il pareggio a Firenze ... che trasmette sette partite ad ogni giornata del campionato di Serie A, compresa questa. Gli ...

Turchia, Besiktas esagerato: sette gol all’Hatayspor, Larin ne mette quattro TUTTO mercato WEB Diretta Sassuolo Atalanta/ Streaming video tv: De Zerbi vs Gasperini, bella sfida Diretta Sassuolo Atalanta streaming video tv oggi 2 maggio: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, 34^ giornata di Serie A.

Le statistiche della gara di oggi TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo in cui presenta tutte le statistiche di Juventus-Udinese di oggi. Di seguito lo riportiamo. SEI SU SETTE La Juventus ha vinto se ...

