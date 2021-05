Sampdoria-Roma | le formazioni ufficiali

(Di domenica 2 maggio 2021) Ladopo la pesante debacle in Europa League, torna in campionato dove sfiderà laal Ferraris di Genova. Queste le(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Verre; Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.(3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla; Santon, Villar, Cristante, Peres; Mkhitaryan; Mayoral, Dzeko. Allenatore: Fonseca Foto: Sito comune Genova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

