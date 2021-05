Le ali della libertà: il film con Tim Robbins e Morgan Freeman torna stasera su Rete 4 (Di domenica 2 maggio 2021) stasera su Rete 4 alle 21:30 torna Le ali della libertà, il film drammatico con Tim Robbins e Morgan Freeman, diretto nel 1994 da Frank Darabont. Considerato da Empire uno dei 500 migliori film della storia, Le ali della libertà torna in TV stasera su Rete 4 alle 21:30. Scritto e diretto nel 1994 da Frank Darabont, il film drammatico vede come protagonisti Tim Robbins e Morgan Freeman. L'ergastolano Red (Morgan Freeman), che sta per uscire di prigione dopo avervi trascorso quarant'anni, racconta la storia del suo grande ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 maggio 2021)su4 alle 21:30Le ali, ildrammatico con Tim, diretto nel 1994 da Frank Darabont. Considerato da Empire uno dei 500 miglioristoria, Le aliin TVsu4 alle 21:30. Scritto e diretto nel 1994 da Frank Darabont, ildrammatico vede come protagonisti Tim. L'ergastolano Red (), che sta per uscire di prigione dopo avervi trascorso quarant'anni, racconta la storia del suo grande ...

