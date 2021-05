Inter | scudetto numero 19 Con quattro giornate d’anticipo Tifosi | festa a Milano

(Di domenica 2 maggio 2021) L'è campione d'Italia cond'anrticipo sulla fine del campionato. I nerazzurri approfittano del pareggio dell'Atalanta con il Sassuolo e matematicamente vincono il loro 19/mo titolo tricolore. L'Atalanta pareggia 1-1 in casa del Sassuolo, e in forza di questo risultato l'e' Campione d'Italia 2020-2021 L'articolo proviene da Firenze Post.

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - Inter : ?? Festeggia con noi lo Scudetto, con i prodotti celebrativi dei CAMPIONI D'ITALIA! Scoprili qui ??… - cliexit_ : RT @marifcinter: La sede dell'Inter cambia volto: I M SCUDETTO ???????? - ninaauxilia_ : Ci rompono il cazzo se siamo seduti al bar in 5, però oggi che l’Inter ha vinto lo scudetto l’assembramento ai giardini va bene?? -

Commenta per primo Giancarlo Marocchi , ex giocatore della Juventus, ha parlato dell'campione d'Italia a Sky Sport . ' Per Conte lovale il doppio . L'è stata in alto e anche in basso, riuscire a farla diventare 'normalmente forte' è una gioia pazzesca. Era il suo obiettivo', le sue dichiarazioni.... ospita l'Atalanta che deve rispondere al Milan e riprendersi il secondo posto, rimandando inoltre la festadell'. A Napoli invece la squadra di Gattuso ospita il Cagliari che, dopo ...ALESSANDRIA – L’Inter si aggiudica il suo 19esimo scudetto interrompendo il dominio della Juventus durato ben nove lunghi anni. Un avvenimento che i tifosi nerazzurri di Alessandria hanno ...Sassuolo-Atalanta 1-1. Ecco le parole del mister bergamasco Gian Piero Gasperini ai microfoni di SkySport! Gara che è risultata essere fondamentale per la corsa allo scudetto: Ve ...