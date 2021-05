“Fr***o perso”. Gli insulti omofobi di un prof di Messina a un giovane su Fb (Di domenica 2 maggio 2021) Un docente dell’università di Messina ha insultato su Facebook un ragazzo con orientamenti bisessuali, che aveva pubblicato una riflessione sul “cat-calling”. A denunciarlo i gruppi Liberazione Queer+ Messina, Link e UDU. Il docente su Facebook ha scritto; ”“Fr***o perso”, “Per questo militanza è parlare dei suoi pruriti sessuali”, “Fatelo tornare giù e vedi come lo pestano, tanto a questi piace pure”.“A seguito delle frasi rivolte al ragazzo, che non frequenta l’Ateneo di Messina, ma è originario della città dello Stretto - spiega Giuseppe Ialacqua del gruppo Liberazione Queer+ - è stata presentata una formale denuncia ai carabinieri”.Della vicenda si è occupata anche l’Arcigay di Messina che ha sottolineato: “Abbiamo presentato una denuncia alla polizia postale e anche una ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 maggio 2021) Un docente dell’università diha insultato su Facebook un ragazzo con orientamenti bisessuali, che aveva pubblicato una riflessione sul “cat-calling”. A denunciarlo i gruppi Liberazione Queer+, Link e UDU. Il docente su Facebook ha scritto; ”“”, “Per questo militanza è parlare dei suoi pruriti sessuali”, “Fatelo tornare giù e vedi come lo pestano, tanto a questi piace pure”.“A seguito delle frasi rivolte al ragazzo, che non frequenta l’Ateneo di, ma è originario della città dello Stretto - spiega Giuseppe Ialacqua del gruppo Liberazione Queer+ - è stata presentata una formale denuncia ai carabinieri”.Della vicenda si è occupata anche l’Arcigay diche ha sottolineato: “Abbiamo presentato una denuncia alla polizia postale e anche una ...

___bookworm : RT @AlekosPrete: 'Fr***o perso' “Fatelo tornare giù e vedi come lo pestano, tanto a questi piace pure”. Sono le frasi omofobe che un profes… - gmarcoc : RT @AlekosPrete: 'Fr***o perso' “Fatelo tornare giù e vedi come lo pestano, tanto a questi piace pure”. Sono le frasi omofobe che un profes… - YerleShannara : RT @AlekosPrete: 'Fr***o perso' “Fatelo tornare giù e vedi come lo pestano, tanto a questi piace pure”. Sono le frasi omofobe che un profes… - simonafabbris : RT @AlekosPrete: 'Fr***o perso' “Fatelo tornare giù e vedi come lo pestano, tanto a questi piace pure”. Sono le frasi omofobe che un profes… - giovcusumano : RT @AlekosPrete: 'Fr***o perso' “Fatelo tornare giù e vedi come lo pestano, tanto a questi piace pure”. Sono le frasi omofobe che un profes… -