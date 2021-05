Raiola: «Superlega? Sì ma i club dovrebbero giocare anche la Champions» (Di sabato 1 maggio 2021) Su As una lunga intervista a Mino Raiola. Tra le altre cose, il procuratore esprime il suo parere sulla Superlega. «Gli organizzatori volevano fare a meno della Champions League per giocarci. Ed è un errore. La parola chiave qui è “anche”. La Ferrari può andare con una macchina in Formula 1 e con un’altra a LeMans. Perché il Madrid non può giocare in Champions League e in Super League? Sarebbe l’esperimento più meraviglioso nel mondo del calcio. Organizza due tornei, Champions e Super League. E lascia che sia il grande pubblico a decidere quale preferisce». E aggiunge: «Se possedessi un club, vorrei che la mia squadra giocasse in Super League e anche in Champions League… E ovviamente nei campionati nazionali. Per i ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 maggio 2021) Su As una lunga intervista a Mino. Tra le altre cose, il procuratore esprime il suo parere sulla. «Gli organizzatori volevano fare a meno dellaLeague per giocarci. Ed è un errore. La parola chiave qui è “”. La Ferrari può andare con una macchina in Formula 1 e con un’altra a LeMans. Perché il Madrid non puòinLeague e in Super League? Sarebbe l’esperimento più meraviglioso nel mondo del calcio. Organizza due tornei,e Super League. E lascia che sia il grande pubblico a decidere quale preferisce». E aggiunge: «Se possedessi un, vorrei che la mia squadra giocasse in Super League einLeague… E ovviamente nei campionati nazionali. Per i ...

