Raimondo Todaro svela gli attuali rapporti con Elisa Isoardi (Di sabato 1 maggio 2021) Raimondo Todaro intervistato tra le pagine del settimanale Vero ha parlato del suo attuale rapporto con Elisa Isoardi, ex naufraga de L’Isola dei Famosi che si è ritirata dal programma dopo l’incidente all’occhio. Elisa Isoardi? Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 maggio 2021)intervistato tra le pagine del settimanale Vero ha parlato del suo attuale rapporto con, ex naufraga de L’Isola dei Famosi che si è ritirata dal programma dopo l’incidente all’occhio.? Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GiuseppeporroIt : Elisa Isoardi, Raimondo Todaro rivela in quali rapporti si trova attualmente con la conduttrice! #elisaisoardi… - Novella_2000 : Raimondo Todaro spiega in che rapporti è oggi con Elisa Isoardi - blogtivvu : Raimondo Todaro svela gli attuali rapporti con Elisa Isoardi - zazoomblog : Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi in che rapporti sono oggi: le parole del ballerino - #Raimondo #Todaro #Elisa… - StraNotizie : Elisa Isoardi, il motivo del legame scemato con Raimondo Todaro: parla lui -