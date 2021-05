Lampo di Calhanoglu dopo 6 minuti | 1-0 Milan sul Benevento all’intervallo

(Di sabato 1 maggio 2021) Ternina 1-0 il primo tempo fraa San Siro. I rossoneri sono partiti benissimo trovando la rete con Hakanal 6?una bella triangolazione con Saelemaekers e la finta di Kessie che ha liberato il turco. Ildi Pippo Inzaghi ha avuto un paio di occasioni per pareggiarla, ma prima Lapadula ha sbagliato davanti la porta e poi Donnarumma ha salvato su Ionita deviando in angolo un tiro da fuori. Ma è ilad avere le occasioni più importanti per raddoppiare prima con Saelemaekers che ha tirato addosso a Montipò da ottima posizione e poi con Theo Hernandez che ha calciato un pallone destinato all’angolino, ma il portiere delè stato bravo a deviare in angolo. Da annotare il cartellino giallo a Bennacer al 38?. Foto: ...

TuttoMercatoWeb : Lampo di Calhanoglu, poi tante occasioni sprecate. Milan avanti sul Benevento all'intervallo -

Ultime Notizie dalla rete : Lampo Calhanoglu

TUTTO mercato WEB

Unin una serata difficile) Saelemaekers 6 : l'unico che riesce a impensierire la linea ... Ma nel complesso non riesce a dare un'inerzia diversa alla squadra)5,5: pronti via e impegna ...... Immobile e Luis Alberto, quindi sugli sviluppi ultimodel Milan con una girata di Kessié ... Reina c'è: uno degli ex di questa partita IMMOBILE, PALO CLAMOROSO Al 18cerca la ...Lazio-Milan 3-0 Lazio Reina 6: dopo la prova negativa di Napoli il portiere spagnolo torna a dirigere al meglio la retroguardia biancoceleste ed è decisivo ...Sfida caldissima quella di questa sera all’Olimpico tra Lazio e Milan: i rossoneri di Pioli devono vincere a tutti i costi per mantenere il secondo posto in classifica, mentre i ...