Inter | Conte scatenato nello spogliatoio con i suoi | “La capolista se ne va” VIDEO

(Di sabato 1 maggio 2021) L’vince esi scatena. I nerazzurri hanno ottenuto altri tre punti sul campo del Crotone grazie alle reti di Eriksen e Hakimi, successo che li avvicina ulteriormente allo Scudetto. La squadra diè infatti ad un solo punto dalla conquista del titolo di Campione d’Italia e in caso di sconfitta dell’Atalanta nella sfida di domenica lo renderà ufficiale. L’inizia già ad assaporare il trofeo e si scatena, con mister Antonioche partecipa ai festeggiamenti con tanto di coro “Lase ne va”. In alto le immagini della festa nerazzurra dopo la vittoria contro il Crotone. SportFace.

