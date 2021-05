Cori sul bus verso l' aeroporto | Bastoni e Barella scatenati

3dc8 : @Simocampoli 'Apparenze', sono anni che me li trovo sul cellulare o tv, provo a schivarli ma saltan fuori. Emigrati… - Mirkosway74 : @MarcoSanavia1 Ahaha. Un cittadino americano stanco dei lunghi e rumorosi cori 'Gospel' domenicali vicino alla sua… - AndreaSaxandrea : RT @rep_roma: Covid, troppi casi nella comunità indiana: rossa una frazione di Sabaudia. Il centro pronto al 1° maggio. Arrivi, D'Amato: 'N… - angheluruju11 : RT @rep_roma: Covid, troppi casi nella comunità indiana: rossa una frazione di Sabaudia. Il centro pronto al 1° maggio. Arrivi, D'Amato: 'N… - alinatede : RT @rep_roma: Covid, troppi casi nella comunità indiana: rossa una frazione di Sabaudia. Il centro pronto al 1° maggio. Arrivi, D'Amato: 'N… -

Ultime Notizie dalla rete : Cori sul

IlPescara

L'Inter ha battuto il Crotone allo Scida, ha festeggiato negli spogliatoi e poi la squadra si è rimessa in viaggio verso l'aeroporto che la porterà a Milano. Ecco la festabus nerazzurro filmata dai giocatori: tra i più scatenati Bastoni e BarellaStasera invece ci si può sederedivano e godersi "l'ampio dopo partita", con interviste e ... podio ideale per canti econdominiali, set apprezzato per le riprese dei tg. Non viene bene come ...La festa dell'Inter sembra già essere partita. Manca solo la matematica ma la squadra e Conte festeggiano nello spogliatoio ...Ma la vittoria in Calabria è stata importantissima e quindi la festa è esplosa sia negli spogliatoi che oltre. Perché anche sul pullman i giocatori nerazzurri hanno festeggiato al ritmo del coro: "La ...