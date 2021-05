C' è Dallara ospite a Gazzetta Paddock Live per l' analisi del GP Portogallo

(Di sabato 1 maggio 2021) Nuovo appuntamento con. Domenica 2 giugno l'in diretta sui social del GPsulla pista di Portimao.d'eccezione in casa, per commentare a caldo gli episodi del terzo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021, sarà Giampaolo, l'ingegnere che ha caratterizzato gli ultimi 50 anni di motorsport e che ha ...

zazoomblog : Cè Dallara ospite a Gazzetta Paddock Live per lanalisi del GP Portogallo - #Dallara #ospite #Gazzetta #Paddock -

Ultime Notizie dalla rete : Dallara ospite

La Gazzetta dello Sport

d'eccezione in casa Gazzetta, per commentare a caldo gli episodi del terzo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021, sarà Giampaolo, l'ingegnere che ha caratterizzato gli ultimi 50 ...Dapprima il giovanissimo "" Francesco Simonazzi anche che ha subito attaccato con laF. 313 Toyota del BVM RACING. Il 17enne emiliano che proseguirà la sua stagione di gare in F.4, ...Il Bologna per tagliare il traguardo dei 40 punti e mettersi definitivamente al sicuro, il Torino per staccarsi ancora di più dal Cagliari e dalla zona retrocessione: è l’ultimo turno infrasettimanale ...Proseguono gli incontri online dedicati a sport e turismo su ’Fantini Club Live’. Questa sera alle 21, insieme a Lorenzo Dallari, si parlerà del Gran Premio di Formula 1 dell’Emilia Romagna di scena i ...