Burnout appare in un sondaggio di Sony a fianco di varie esclusive PS5 – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 1 maggio 2021)in undidi alcunePS5 e PS4 come Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Godfall.. Tramite Reddit, un utente – tale Laurence-UK – ha segnalato una curiosità.sta inviando ad alcuni giocatori dei sondaggi: non si tratta di una novità, ma in questo caso il giocatore ha notato una stranezza. Nel mezzo delha chiesto se l’utente avesse mai sentito nominare la serie. Interessante poi il fatto che tra gli altri giochi citati vi fossero operedi PS5 e PS4 come Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Godfall. L’utente … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articoloin un ...