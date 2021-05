Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 30 aprile 2021

(Di sabato 1 maggio 2021)tv: idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show Top Dieci ha avuto 3694 spettatori (16.35% di share); su Canale5 la puntata dello show Felicissima Sera ha avuto 4331 spettatori (22.49%). Il programma Gli album di Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 823 spettatori (3.94%); su Rai2 il telefilm NCIS ha intrattenuto 1334 spettatori (5.15%), poi la serie Blue Bloods ne ha avuti 1013 (4.10%); il film In Guerra su Rai3 ne ha conquistati 460 (1.88%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1466 spettatori (7.51%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha ...

La puntata sarà stata un successo ? Ecco i dati di venerdì Ieri sera Pio e Amedeo hanno finito con ... Anche ieri saranno riusciti a conquistare il primo posto sul podio degli ascolti? A fare da ...Tv venerdì 30 aprile 2021: dati Auditel di ieri in prima serata Ieri sera, 30 aprile 2021 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ...