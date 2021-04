Ismea, apre portale 'Più impresa' dedicato all'imprenditoria giovanile (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Dalle 10 di stamattina, venerdì 30 aprile, apre il nuovo portale 'Più impresa', dedicato all'imprenditoria giovanile, con l'estensione sull'intero territorio nazionale, del contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile. Al contributo resta abbinato il mutuo a tasso zero di importo fino al 60% dell'investimento. La misura è dedicata ai giovani che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno 2 anni e intendono migliorare la competitività della loro impresa. Nelle more della pubblicazione del decreto attuativo di cui all'art. 43-quater del cosiddetto 'Decreto semplificazioni', ogni domanda sarà istruita utilizzando per l'intero territorio nazionale le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Dalle 10 di stamattina, venerdì 30 aprile,il nuovo'Più',all', con l'estensione sull'intero territorio nazionale, del contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile. Al contributo resta abbinato il mutuo a tasso zero di importo fino al 60% dell'investimento. La misura è dedicata ai giovani che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno 2 anni e intendono migliorare la competitività della loro. Nelle more della pubblicazione del decreto attuativo di cui all'art. 43-quater del cosiddetto 'Decreto semplificazioni', ogni domanda sarà istruita utilizzando per l'intero territorio nazionale le ...

