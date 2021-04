Europei 2020 | il calendario | programma | date | orari e tv di tutte le partite

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tutto pronto per glidi calcio dell’estate 2021. Manca ormai poco per la rassegna continentale che partirà da Roma, allo stadio Olimpico, per Italia-Turchia, match inaugurale. Sorteggiata nel girone con Svizzera, Turchia e Galles, la Nazionale azzurra del Ct Mancini va a caccia del pass per la qualificazione agli ottavi di finale e per inseguire il sogno della finale di Wembley. Sportface.it vi offrirà le dirette testuali, le pagelle e gli approfondimenti dellepiù interessanti del torneo. Fino all’ultimo atto inl’11 luglio. COPERTURA TV – Lesarannotrasmesse su Sky Sport. La Rai si è assicurata l’esclusiva in chiaro delle migliori 27, tra cui ovviamente quelle degli azzurri. GIRONE A 11 giugno Ore 21:00, Turchia-Italia 12 giugno Ore ...