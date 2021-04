Patrick Dempsey scongiura i fan: «Ho una sopresa per voi. Vi prego, sopportatemi!» (Di giovedì 29 aprile 2021) La supplica arriva dalle pagine della rivista Variety. È una richiesta del tutto inattesa e incredibile quella che l’attore americano Patrick Dempsey rivolge ai fan. «Vi prego, sopportatemi!», dice nell’intervista. Che avviene all’indomani della messa in onda dell’ultima apparizione di Dempesey nei panni del dottor Derek Shepherd nella 17esima stagione di Grey’s Anatomy. Ma, in realtà, qui si parla di altro. Il sequel di Come d’incanto Perché l’attore è appena tornato negli Stati Uniti. Dopo aver terminato le riprese della seconda stagione della fiction Sky Diavoli. Dove recita accanto ad Alessandro Borghi. Ed è già pronto per un altro set. Uno di cui si parla da 14 anni. E cioè da quando il primo film è uscito nelle sale. Ormai è tutto pronto per il sequel di Come d’incanto. La favola della principessa delle favole ... Leggi su amica (Di giovedì 29 aprile 2021) La supplica arriva dalle pagine della rivista Variety. È una richiesta del tutto inattesa e incredibile quella che l’attore americanorivolge ai fan. «Vi», dice nell’intervista. Che avviene all’indomani della messa in onda dell’ultima apparizione di Dempesey nei panni del dottor Derek Shepherd nella 17esima stagione di Grey’s Anatomy. Ma, in realtà, qui si parla di altro. Il sequel di Come d’incanto Perché l’attore è appena tornato negli Stati Uniti. Dopo aver terminato le riprese della seconda stagione della fiction Sky Diavoli. Dove recita accanto ad Alessandro Borghi. Ed è già pronto per un altro set. Uno di cui si parla da 14 anni. E cioè da quando il primo film è uscito nelle sale. Ormai è tutto pronto per il sequel di Come d’incanto. La favola della principessa delle favole ...

