Justice League arriva in 4K nella versione di Joss Whedon e i fan criticano la Warner (Di giovedì 29 aprile 2021) Warner Bros ha annunciato l'arrivo in formato 4K di Justice League nella versione diretta da Joss Whedon, suscitando l'indignazione di molti fan. L'annuncio che Justice League nella versione di Joss Whedon arriverà in versione 4K non è stato accolto nel migliore dei modi dai fan e online le reazioni di chi ama i fumetti della DC non sono state delle più positive. La nuova ondata di commenti negativi nei confronti dello studio è stata suscitata dalla condivisione online dell'annuncio su YouTube. Fin dall'uscita nelle sale di Justice League nella versione completata da

cinemaniaco_fb : ?????????????? Justice League arriva in 4K nella versione di Joss Whedon e i fan criticano la Warner… - _ComicsUniverse : Per celebrare la rimasterizzazione dei suoi film, la Warner ha pubblicato il trailer di Justice League del 2017 su… - IGNitalia : Warner Bros. conferma che la nuova edizione dell’evento #DCFandome si terrà a ottobre e permetterà all'azienda di s… - marco_moggio : @Annalagavo @Assy21139123 No quella che vedi è la Justice Hall dove risiede la Justive League.... - Caesar_Reeves : @adceu_kinda_fan Ho perso 2 sequel di Justice League non perderò i 2 sequel di Diabolik -