Il dottor Fauci replica al comico: “I giovani sani non devono vaccinarsi? Idiozia, mettono a rischio gli altri” (Di giovedì 29 aprile 2021) Il dottor Anthony Fauci, capo consulente medico della Casa Bianca e massimo esperto di malattie infettive, ha voluto replicare alle affermazione del popolare conduttore di podcast e comico Joe Rogan. Rogan, infatti, ha recentemente affermato di credere che i giovani sani non “debbano preoccuparsi” di ricevere il vaccino anti-Covid. Non è di questo avviso Fauci, che ritiene invece che anche i giovani sani debbano vaccinarsi “assolutamente”, come affermato dall’esperto in un’intervista rilasciata a NBC News. LEGGI ANCHE => “Nessun nesso fra morti e vaccini”: Astrazeneca, facciamo chiarezza In un episodio del podcast “The Joe Rogan Experience”, andato in onda il 23 aprile, Rogan sosteneva l’importanza ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 aprile 2021) IlAnthony, capo consulente medico della Casa Bianca e massimo esperto di malattie infettive, ha volutore alle affermazione del popolare conduttore di podcast eJoe Rogan. Rogan, infatti, ha recentemente affermato di credere che inon “debbano preoccuparsi” di ricevere il vaccino anti-Covid. Non è di questo avviso, che ritiene invece che anche idebbano“assolutamente”, come affermato dall’esperto in un’intervista rilasciata a NBC News. LEGGI ANCHE => “Nessun nesso fra morti e vaccini”: Astrazeneca, facciamo chiarezza In un episodio del podcast “The Joe Rogan Experience”, andato in onda il 23 aprile, Rogan sosteneva l’importanza ...

