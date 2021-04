Halo Infinite | cross-play e progressione condivisa su PC e Xbox confermati – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 29 aprile 2021) Microsoft e 343 Industries hanno confermato chevanteràsu PC e..supporterà ile lasu PC e: lo ha confermato Microsoft, rivelando ulteriori dettagli sull’attesa esclusiva. Indicato da un insider come il più grande episodio di sempre,farà il proprio debutto nel corso dell’autunno e potrà essere giocato su PC,Series XS eOne, come detto, senza perdere salvataggi o ...

L'attesa perè ancora lunga, ma Microsoft e il team di 343 Industries stanno portando avanti da diversi mesi una serie di appuntamenti comunicatici atti ad aggiornarci sul gioco in uscita entro fine ...Sempre all'interno del post, Microsoft ha confermato inoltre cheavrà cross - play e cross progression su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.Microsoft ha rivelato ulteriori informazioni sulla versione PC di Halo Infinite nella giornata di oggi, comprese alcune cose che si applicano a Xbox. Ma prima di tutto, vogliono chiarire che la versio ...Halo: The Master Chief Collection su PC è stato giocato da 10 milioni di persone da quando è stato lanciato sulla versione di Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento continua ad essere una delle mi ...