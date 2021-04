DualSense di PS5 tra feedback aptico e trigger adattivi in due nuovi spot ufficiali (Di giovedì 29 aprile 2021) Con la next-gen Sony non ha solo aumentato la potenza di PS5, ma ha deciso di spingere ulteriormente i limiti del senso di immersione nei suoi giochi grazie al DualSense. A più riprese abbiamo parlato del nuovo controller che, grazie a funzionalità come feedback aptico e trigger adattivi, ha portato una ventata di novità in tutta l'industria. Giocatori e sviluppatori hanno elogiato le caratteristiche di DualSense e, ora, Sony ha deciso di promuovere il suo controller pubblicando due nuovi spot che mettono in luce le sue feature. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) Con la next-gen Sony non ha solo aumentato la potenza di PS5, ma ha deciso di spingere ulteriormente i limiti del senso di immersione nei suoi giochi grazie al. A più riprese abbiamo parlato del nuovo controller che, grazie a funzionalità come, ha portato una ventata di novità in tutta l'industria. Giocatori e sviluppatori hanno elogiato le caratteristiche die, ora, Sony ha deciso di promuovere il suo controller pubblicando dueche mettono in luce le sue feature. Leggi altro...

