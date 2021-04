Calcio: Black out social media, Figc aderisce alla campagna contro gli abusi on line (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - La Figc scende in campo contro gli abusi on line a tutti i protagonisti del mondo del Calcio. Il messaggio forte contro ogni forma di discriminazione lanciato dall'Inghilterra è stato prontamente raccolto dalla Uefa e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha deciso di interrompere la propria attività sui social media dalle ore 15 di domani, venerdì 30 aprile, alle 23.59 di lunedì 3 maggio. La campagna mira a sollevare un tema di responsabilità collettiva da affrontare in collaborazione con le istituzioni politiche europee e con i gestori delle piattaforme di social network più diffusi e influenti in tutto il pianeta. “Vogliamo dare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Lascende in campogliona tutti i protagonisti del mondo del. Il messaggio forteogni forma di discriminazione lanciato dall'Inghilterra è stato prontamente raccolto dUefa e dFederazione Italiana Giuoco, che ha deciso di interrompere la propria attività suidalle ore 15 di domani, venerdì 30 aprile, alle 23.59 di lunedì 3 maggio. Lamira a sollevare un tema di responsabilità collettiva da affrontare in collaborazione con le istituzioni politiche europee e con i gestori delle piattaforme dinetwork più diffusi e influenti in tutto il pianeta. “Vogliamo dare ...

Advertising

Mimmo_Black_Blu : @Stefano54655309 @Odio_Tutti__ Si, prima la figa e poi il calcio ???????? - Black_or_Balboa : RT @tuttosport: #Champions League, la top 10 dei #cannonieri tra semifinale e finale - black_white3s : RT @christianrocca: Il difensore del calcio popolare e non elitario, Kalle Rumenigge, ha appena sottratto a stagione in corso l’allenatore… - Sirio06615191 : @Venturino1974 @FBiasin Orrendo!? Vai a giocare con pulcinella va che il calcio non fa per te. Avete avuto black ou… - red_black_it : @NorbertoZapparo Questo si ..ma non si chiamano tutti Baresi ,il calcio è cambiato fratello ,comandano i soldi, lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Black Razzismo: Uefa si unisce a black out social contro abusi L'Uefa ha deciso di partecipare al black out sui social media deciso dai club inglesi per il prossimo fine settimana in segno di ...dei calciatori e di coloro che sono coinvolti nel mondo del calcio. Il ...

Milan, serve invertire la rotta dopo il ko con la Lazio ... stesso dicasi per il terzino francese e il fantasista turco, capaci di alternare grandi prove e momenti black out totali. Leao poi, da prezioso jolly è passato ad essere additato come poco concreto ...

Calcio: Black out social media, Figc aderisce alla campagna contro gli abusi on line Il Sannio Quotidiano Calcio: Black out social media, Figc aderisce alla campagna contro gli abusi on line Roma, 29 apr. (Adnkronos) - La Figc scende in campo contro gli abusi on line a tutti i protagonisti del mondo del calcio. Il messaggio forte contro ...

Razzismo: Uefa si unisce a black out social contro abusi L'Uefa ha deciso di partecipare al black out sui social media deciso dai club inglesi per il prossimo fine settimana in segno di protesta contro gli insulti razzisti rivolti ai giocatori sulle varie p ...

L'Uefa ha deciso di partecipare alout sui social media deciso dai club inglesi per il prossimo fine settimana in segno di ...dei calciatori e di coloro che sono coinvolti nel mondo del. Il ...... stesso dicasi per il terzino francese e il fantasista turco, capaci di alternare grandi prove e momentiout totali. Leao poi, da prezioso jolly è passato ad essere additato come poco concreto ...Roma, 29 apr. (Adnkronos) - La Figc scende in campo contro gli abusi on line a tutti i protagonisti del mondo del calcio. Il messaggio forte contro ...L'Uefa ha deciso di partecipare al black out sui social media deciso dai club inglesi per il prossimo fine settimana in segno di protesta contro gli insulti razzisti rivolti ai giocatori sulle varie p ...