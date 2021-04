Chiara Ferragni mostra la pancia dopo il parto: “I nostri corpi sono perfetti in qualunque modo” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “I nostri corpi sono perfetti in qualunque modo appaiono”. A dirlo è Chiara Ferragni che, a distanza di un mese dalla nascita della secondogenita Vittoria, mostra la pancia post-parto su Instagram lanciando un messaggio body positive. L’imprenditrice digitale prosegue: “Ricorda che una posa diversa, una luce diversa e, in questo caso, leggings a vita alta fanno sembrare il tuo corpo così diverso e anche questo va bene”. E infine invita ad essere “sempre gentili con i nostri corpi, parliamone bene e ringraziamoli perché ci fanno vivere ogni giorno”. Insomma, Chiara Ferragni continua a raccontare in maniera autentica la quotidianità ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Iinappaiono”. A dirlo èche, a distanza di un mese dalla nascita della secondogenita Vittoria,lapost-su Instagram lanciando un messaggio body positive. L’imprenditrice digitale prosegue: “Ricorda che una posa diversa, una luce diversa e, in questo caso, leggings a vita alta fanno sembrare il tuo corpo così diverso e anche questo va bene”. E infine invita ad essere “sempre gentili con i, parliamone bene e ringraziamoli perché ci fanno vivere ogni giorno”. Insomma,continua a raccontare in maniera autentica la quotidianità ...

Advertising

Wdreams8 : Tutti:Non esiste il corpo perfetto, ogni corpo è bello. Chiara #Ferragni mette un video della pancia post parto, t… - pazzaXamici20 : @assvrdo eh io no me chiamo chiara ferragni - MaricaGusmitta : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni mostra la pancia dopo il parto: “I nostri corpi sono perfetti in qualunque modo” - sara86702599 : RT @pastaIpesto: in merito al reel di Chiara ferragni dove fa vedere le sue imperfezioni (?), come sempre @amoresquallore ha centrato il pu… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni mostra la pancia dopo il parto: “I nostri corpi sono perfetti in qualunque modo” -