Superlega | Radar Swg | per i tifosi il calcio è un sistema corrotto e poco credibile 2

(Adnkronos) - La prima domanda che Swg pone a tifosi e popolazione media riguarda l'immagine del calcio. Il terremoto Superlega ha lasciato crepe difficili da colmare. Le prime parole che gli intervistati collegano al mondo del pallone sono ora "noioso", "morto", "fonte di divisione": un'immagine che nella popolazione media è ancora più forte che nei tifosi. I sostenitori delle squadre coinvolte si sono sentiti traditi, agli altri potevano spegnere i sogni.

