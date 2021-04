Rame ai massimi in dieci anni su prospettive ripresa e colli di bottiglia (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Nella giornata odierna il prezzo del Rame ha toccato i 9.965 dollari la tonnellata sul London Metal Exchange, il livello più alto da marzo 2011, prima di rintracciare leggermente. La corsa della materia prima, in rialzo dalla metà dello scorso anno (dopo aver accusato un contraccolpo in corrispondenza del crollo dei mercati con l’avvento della pandemia), sembra lanciata verso la soglia psicologica dei 10 mila dollari, con il massimo storico a quota 10.190 (raggiunto nel febbraio 2011), secondo dati Bloomberg. L’avanzare delle campagne di vaccinazioni fa ben sperare per una forte ripresa dell’economica globale, tanto che alcune catene di approvvigionamento potrebbero trovarsi in difficoltà. Non è solo il Rame a sperimentare poderosi rialzi: il palladio, ad esempio, è ai massimi di sempre, grazie a una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Nella giornata odierna il prezzo delha toccato i 9.965 dollari la tonnellata sul London Metal Exchange, il livello più alto da marzo 2011, prima di rintracciare leggermente. La corsa della materia prima, in rialzo dalla metà dello scorso anno (dopo aver accusato un contraccolpo in corrispondenza del crollo dei mercati con l’avvento della pandemia), sembra lanciata verso la soglia psicologica dei 10 mila dollari, con il massimo storico a quota 10.190 (raggiunto nel febbraio 2011), secondo dati Bloomberg. L’avanzare delle campagne di vaccinazioni fa ben sperare per una fortedell’economica globale, tanto che alcune catene di approvvigionamento potrebbero trovarsi in difficoltà. Non è solo ila sperimentare poderosi rialzi: il palladio, ad esempio, è aidi sempre, grazie a una ...

