NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ha una data di lancio. Il reveal in programma il prossimo mese (Di martedì 27 aprile 2021) NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti da 12 GB dovrebbe essere svelata entro metà maggio, come riportato da ITHome (via Expreview Forums). Secondo le ultime indiscrezioni, la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti è pronta per essere svelata il 18 maggio. Il rumor afferma che la scheda sarà svelata insieme alle sue specifiche, ai prezzi e ad alcuni numeri sulle prestazioni iniziali. Le metriche complete sulle prestazioni saranno divulgate dai recensori il ??25 maggio e la scheda sarà ufficialmente disponibile per l'acquisto il 26 maggio.

