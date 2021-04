Inter, c’è già una certezza: anche l’anno prossimo sarà Champions League (Di martedì 27 aprile 2021) L’Inter qualificata alla Champions League 2020/2021 Grazie alla sconfitta del Milan contro la Lazio l’Inter può festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri, infatti, finiranno sicuramente tra le prime 4 nonostante ancora non ci sia la matematica certezza. La Lazio sesta a 61 punti, potrà arrivare a massimo 79 (ora ha una partita in meno) ma pur arrivando, eventualmente a pari punti con la squadra di Conte sarebbe in svantaggio negli scontri diretti e quindi finirebbe dietro. Discorso simile per Milan, Juventus e Napoli appaiate a quota 66 e rispettivamente quinta, quarta e terza in classifica. A favorire i nerazzurri in questo caso è la sfida, ancora da giocare, tra bianconeri e rossoneri. Una delle due non potrà fare bottino ... Leggi su intermagazine (Di martedì 27 aprile 2021) L’qualificata alla2020/2021 Grazie alla sconfitta del Milan contro la Lazio l’può festeggiare la qualificazione alla prossima. I nerazzurri, infatti, finiranno sicuramente tra le prime 4 nonostante ancora non ci sia la matematica. La Lazio sesta a 61 punti, potrà arrivare a massimo 79 (ora ha una partita in meno) ma pur arrivando, eventualmente a pari punti con la squadra di Conte sarebbe in svantaggio negli scontri diretti e quindi finirebbe dietro. Discorso simile per Milan, Juventus e Napoli appaiate a quota 66 e rispettivamente quinta, quarta e terza in classifica. A favorire i nerazzurri in questo caso è la sfida, ancora da giocare, tra bianconeri e rossoneri. Una delle due non potrà fare bottino ...

