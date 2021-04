(Di martedì 27 aprile 2021)si apre al mondo e guarda al futuro. In questi giorni abbiamo avuto una straordinaria possibilità di confronto. Siamo stati invitati dalfordell’Artificial and Natural Intelligence Institute (ANITI) dell’Università diper portare all’interno di un seminario, dedicato a temi quali la democrazia digitale, la complessità economica, la geografia economica e l’intelligenza collettiva, una testimonianza diretta del lavoro portato avanti dain questi anni. Il centro di ricerca internazionale diretto dal professor Cesar Hidalgo raggruppa scienziati, studiosi e imprenditori di tutto il mondo che studiano ogni giorno l’evoluzione della democrazia moderna e le applicazioni creative dell’intelligenza artificiale col fine di strutturare processi ...

Advertising

il_Ghisa : Il modello Rousseau raccontato al Center for Collective Learning di Tolosa - DMALAGIGI2 : RT @Rousseau_OS: Rousseau si apre al mondo e guarda al futuro. Abbiamo avuto una straordinaria possibilità di confronto. Siamo stati invita… - Agenparl : Davide Casaleggio racconta il modello Rousseau al Center for Collective Learning di Tolosa - - Rousseau_OS : Rousseau si apre al mondo e guarda al futuro. Abbiamo avuto una straordinaria possibilità di confronto. Siamo stati… - kokonews5 : Il Grande Modello dei Migliori #Vaccini #FreePalestine #Palestine #Palestina #Coprifuocoalle22 #Rousseau #Vespa… -

Ultime Notizie dalla rete : modello Rousseau

AGI - Agenzia Italia

Ha quindi indicato e stabilizzato Draghi suldi Ciampi '93 per dar vita a "una nuova ...di un movimento alternativo nel solco della "democrazia digitale" teorizzata dal fondatore di. ......anche per ' ringraziare di cuore tutti i referenti delle funzioni diche in questi anni hanno riconosciuto la centralità deldi democrazia diretta e partecipata promosso da...“Beppe e Gianroberto hanno regalato a tutti noi, l’incredibile possibilità di diventare concretamente una parte attiva del nostro Paese. Dando ascolto al loro invito, ho iniziato il mio attivismo nel ...AGI - "Rousseau in futuro sarà uno spazio di confronto e di offerta politica laico, trasversale e aperto a tutti quei cittadini che intendano portare avanti le proprie battaglie all'insegna del civism ...