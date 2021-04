Covid, a Napoli annullata la processione di San Gennaro (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Anche quest’anno non si terrà la processione di San Gennaro che tradizionalmente si tiene il sabato che precede la prima domenica di maggio, data in cui si attende uno dei tre “miracoli” della liquefazione del sangue del Santo patrono di Napoli. Se nel 2019 la processione saltò a causa del maltempo, quest’anno, così come nel 2020, la processione non si terrà a causa della pandemia da Covid-19. La processione, ricorda la Chiesa di Napoli, si svolge in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo dal cimitero posto nell’agro marciano, nel territorio di Fuorigrotta, fino alle Catacombe di Capodimonte, poi denominate, per questa ragione, di San Gennaro. Questa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Anche quest’anno non si terrà ladi Sanche tradizionalmente si tiene il sabato che precede la prima domenica di maggio, data in cui si attende uno dei tre “miracoli” della liquefazione del sangue del Santo patrono di. Se nel 2019 lasaltò a causa del maltempo, quest’anno, così come nel 2020, lanon si terrà a causa della pandemia da-19. La, ricorda la Chiesa di, si svolge in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo dal cimitero posto nell’agro marciano, nel territorio di Fuorigrotta, fino alle Catacombe di Capodimonte, poi denominate, per questa ragione, di San. Questa ...

