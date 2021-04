Tommaso Zorzi condurrà un programma nel prime time di Italia 1? L’indiscrezione

(Di lunedì 26 aprile 2021)verso un suonella prima serata di1? Per fare gavetta l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha iniziato con Il Punto Zeta, trasmesso in streaming su Mediaset Play.unneldi1? Stamane, invece, nel corso di Ogni Mattina, Santo Pirrotta oltre a svelare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : Ad #AvantiUnaltroAncheDiSera con la complicità di Paolo Bonolis, Tommaso #Zorzi lancia una frecciata a Barbara D'… - Costanzo : Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow… - MediasetPlay : #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal… - Eugenia_Caruso : RT @danicremo94: Aspettando solo te @tommaso_zorzi ?? @IsolaDeiFamosi @Parpiglia #isola #tzvip - ArmonioHG : Io che conto quante volte Tommaso Zorzi ricorderà di aver vinto il Grande Fratello Vip... XD… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

, nel bene o nel male, è motivo di discussione all'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e nel quale il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello ...'Se devo essere sincero, lo preferivo nella casa del Grande Fratello': Alfonso Signorini bocciae il suo nuovo programma su Mediaset Play, Il Punto Z . 'Gliel'ho anche detto, fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality . Così non ha fatto, ...Tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando sembra esserci qualche dissapore una volta finito il Grande Fratello Vip. Entrambe recluse nel reality condotto da Alfonso Signorini, sono entrate ...Tommy ha fatto delle domande agli ospiti, diventando per una sera uno dei personaggi eclettici del minimondo di Avanti Un altro; per farlo al meglio ha sfoggiato un blazer che ha colpito il web. Tomma ...